Стабільно низькою залишається COVID-19 статистика. Напередодні в Україні заразилися трохи більше як дві тисячі людей. Водночас побороли хворобу понад 12 тисяч. Померли 163 людини. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях.

Вакцинували за минулу добу близько 14 тисяч людей. Загалом від початку кампанії щеплення отримали майже мільйон сто п'ятдесят тисяч українців.