"В Украине появится новый род войск" - Данилов [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе рабочего визита в Литовскую Республику заявил о том, что в Украине будет создан новый род войск - кибервойска. Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
Данилов отметил, что вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен. По его словам, актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности.
Данилов отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов, учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояние с конвенционного в кибернетическое поле".
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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