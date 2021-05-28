Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Гомельской области, с 1 июня приступит к капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С 1 июня Мозырский НПЗ вступает в капитальный ремонт, о чем потребители продукции предприятия заблаговременно предупреждены.

На заводе добавляют, что "достаточный уровень технической оснащенности, оптимизация производственных процессов, наличие мощного резервуарного парка, позволяющего накапливать готовые нефтепродукты, позволят предприятию обеспечить потребителей на внутреннем рынке и экспортных направлениях пропорционально снижению объемов загрузки".

Мозырский НПЗ - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси. Государству принадлежит 42,76% акций, компании "Славнефть" (владельцы - "Роснефть" и "Газпром нефть") - 42,58%.

Напомним, что ранее аналитики топливного рынка предупредили, что Беларусь приостанавливает поставки в Украину бензина А-95. На долю республики приходятся около 50% поставок бензина, в связи с чем может возникнуть дефицит топлива.

Это опровергают в компании "Укрнафта". Там сообщили, что могут полностью обеспечить нехватку белорусского бензина на внутреннем рынке.

Последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около 50%. При этом ПАО "Укртатнафта" обеспечивала внутренний рынок бензинов до 43%. С учетом возможности увеличить переработку на ПАО "Укртатнафта"» почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет.

На предприятии сообщают, что увеличение производства бензинов в Украине приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.

"Подробности" сообщали, что 14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 грн/л) и бензина (не более 5 грн/л).