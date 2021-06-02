В Украину с официальным визитом прибыла делегация Конгресса США - сенаторы-демократы Кристофер Мерфи и Джин Шахин, а также республиканец Роберт Портман. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

Несмотря на вопли об "измене" (а-ля нас сдали РФ), мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером №1. Только что представительская делегация американских сенаторов... прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!!!

Посольство США в Украине сообщает, что сенаторы Шахин, Портман и Мерфи обсудили усилия по борьбе с коррупцией с представителями правительства и общественных организаций.

В то время как российская агрессия угрожает извне, коррупция разъедает изнутри. Только борясь с коррупцией и осуществляя эффективные реформы, Украина сможет укрепить свои институты и способствовать экономическому росту для светлого будущего всех украинцев.

Ранее посольство анонсировано рабочее турне двухпартийной делегации Конгресса США в Украину, Литву и Грузию, "чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам".

В Украине сенаторы будут поощрять продолжение реформ для укрепления демократии и выразят солидарность с Киевом, который "продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией".

Литву американцы посетят для встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриелиусом Ландсбергисом "в свете усиления нарушений прав человека режимом Лукашенко".

Шахин и Портман посетят Грузию, чтобы "передать двухпартийное сообщение о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Грузии в его усилиях по укреплению демократии".

Напомним, что 20 мая Конгресс США принял закон о непризнании аннексии Крыма.