Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США в среду, 20 мая, единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма". Об этом сообщает "Голос Америки".

Документ запрещает правительству США предпринимать любые действия или оказывать любую помощь, которые могут быть расценены как признание суверенитета России над Крымом. Об этом заявил председатель комитета Грегори Микс.

В то время как различные государства мира имеют отличающееся понимание того, что можно считать принятыми нормами или практиками в таких сферах, как дипломатия, торговля, права человека, гражданские свободы и многое другое, нет более общего для всех понятия, насчет которого все согласны, чем признание незаконности вторжения на территорию другого государства. И именно это сделала Россия, вторгнувшись на территорию Украины в 2014 году и незаконно провозгласив свой суверенитет над Крымом. Действия господина Путина не должны и не могут восприниматься Соединенными Штатами Америки как законные.

Комментируя законопроект, американские конгрессмены заявили, что "факт незаконной оккупации Крыма нельзя просто замести под ковер".

Председатель подкомитета Палаты представителей по Европе, энергетике, экологии и цифровым технологиям Уильям Китинг заявил, что Кремль в 2014 году "нарушил основы миропорядка после Второй мировой войны, сделав то, чего не происходило со времен Гитлера и Сталина".

Несмотря на утверждения Путина, что войска уже отведены, госсекретарь США Блинкен удостоверился в ходе его недавнего визита в Украину, что при частичном таком отводе значительная часть сил России осталась на месте. Мы должны продолжать свою поддержку территориальной целостности Украины.

Впервые закон "О непризнании аннексии Крыма" был принят Палатой представителей Конгресса США в марте 2019 года, однако не получил поддержку в Сенате.

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Напомним, что президент России Владимир Путин 20 марте 2020 года принял указ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях Крыма и Севастополя. В перечень "приграничных территорий" попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя. Документ вступил в силу 20 марта 2021 года.

По данным РБК, по состоянию на апрель 2020 года, иностранные граждане, в основном украинцы, владели в Крыму 11,5 тысячами земельных участков.

"Подробности" писали, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подчеркивают, что Крым - это Украина.