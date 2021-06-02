Производители пластиковой одноразовой посуды предупреждают, что использовать ее необходимо только в крайних случаях, поскольку пластик и другие токсичные элементы могут попадать в организм с пищей. Также об этом рассказали и эндокринологи, передает newsyou.info.

По их словам, токсичные элементы, которые используются при производстве одноразовой посуды, могут вызывать рак и острые аллергические реакции. В качестве примера специалист привела ситуацию, когда в пластиковых контейнерах хранят корейскую морковь и эта посуда окрашивается в оранжевый цвет.

Это не только проникновение моркови в пластик, но и обратное проникновение компонентов контейнера в пищевой продукт. Чем дольше было соприкосновение, тем больше продуктов вредных для организма человека будет проникать в состав пищевых продуктов.

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