Если хотите привести свое тело в форму, тогда важно уделять внимание не только физической активности, но и рациону питания. Эксперты рассказали, какие напитки, выпитые с утра, помогут быстрее избавиться от лишних килограмм, передает newsyou.info.

Начинать утро можно со стакана воды с добавлением фенхеля (укропная вода). Для этого смешайте 1 чайную ложку семян фенхеля с водой и оставьте настаиваться на всю ночь. Процедите напиток перед употреблением. Эксперты говорят, что он улучшает метаболизм и помогает организму выводить лишнюю жидкость.

Второй напиток, способствующий похудению - лимонная вода. Встаньте утром, налейте в стакан обычной воды, добавьте туда ломтик лимона и можно 1 чайную ложку меда. Этот напиток способствует ускорению работы пищеварительной системы и расщепляет жиры.

Также утром можно выпить зеленый чай. Залейте чай вместе с листьями мяты горячей водой и настаивайте в течение нескольких минут. Напиток мягко подавляет аппетит, снижая уровень сахара в крови.

И четвертый напиток - вода Джира. Добавьте 1 чайную ложку Джиры в стакан воды и оставьте на ночь. Процедите напиток и употребляйте с утра. Он помогает пищеварению и выделяет ферменты, которые помогают расщеплять сахара, жиры и углеводы, сохраняя здоровье кишечника.

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