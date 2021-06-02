Вертольоти та бойові катери взяли участь у масштабних навчаннях біля Криму [ Редактировать ]
Масштабні навчання провели українські спецпідрозділи, авіація та кораблі поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом. За легендою тренувань, кораблі умовного противника атакують частину узбережжя, щоб забезпечити висадження морського десанту.
Першого вогневого удару по умовному противнику завдали бойові гелікопетри. А остаточно за сценарієм навчань - знищили ворога підрозділи десантно-штурмових військ. Потім вступили у дію українські бронекатери.
Сергій Наєв, командуючий об'єднаних сил України:
Вертольоти армійської авіації розпочали знищення кораблів та катерів - на великих відстанях - протидесантний резерв щодо нашого підвищення нашої протидесантної оборони своєчасно та швидко вийшов на визначений рубіж та одразу розпочав нанесення ураження по кораблям та катерам противника. Знищувати розвідпідрозділ противника, які перші намагалися висадися на наше узбережжя. тренування засвідчило необхідні підрозділи та засоби готові для підсилення нашої протидесантної оборони.
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