На следующей неделе в рамках земельной реформы в Украине Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта. Об этом в кулуарах форума для глав ОТО "Эффективные бюджеты" рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко.

Это фактическое завершение этой реформы.

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад.

Ранее мы писали о том, что 15 октября президент Зеленский подписал указ о передаче государственных сельскохозяйственных земель местным общинам. Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения.