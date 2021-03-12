Земельная реформа: когда Рада завершит процесс [ Редактировать ]
На следующей неделе в рамках земельной реформы в Украине Верховная Рада намерена рассмотреть два законопроекта. Об этом в кулуарах форума для глав ОТО "Эффективные бюджеты" рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко.
Это фактическое завершение этой реформы.
Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.
Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад.
Ранее мы писали о том, что 15 октября президент Зеленский подписал указ о передаче государственных сельскохозяйственных земель местным общинам. Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения.
по теме
В опозиції очікують на якнайшвидшу появу законопроєкту, необхідного для розвитку промисловості
Новини з коронавірусного фронту - не єдине, про що говорили учасники зібрання
В пятницу, 19 февраля, представители стран "Большой семерки" назвали шесть направлений реформ, которые считают приоритетными для Украины и будут поддерживать
Западные кредиторы согласились на увольнение Рожковой после изучения информации о подготовке ей подозрения
В четверг, 11 марта, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал о том, что территории Украины разделят на десять функциональных зон
В группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка прокомментировали заявление бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки о якобы затягивании дела НАБУ против акционера компании