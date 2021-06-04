"Мы с ребенком заблокировались в машине": группа ромов напала на авто посреди улицы [ Редактировать ]
В пятницу, 4 июня, в Киеве возле "Макдональдса" случилось происшествие. Так, группа из 8 ромов напали на автомобиль, в котором были женщина с ребенком. Они начали бить по машине, чем-то ее поливать из бутылок и угрожать водителю из-за того, что та отказалась от их "услуг".
"Мы с ребенком 10 лет заблокировали двери и вызвали полицию. Итог: Макдональдс никак не отреагировал, люди вокруг просто смотрели, полиция приехала и уехала, выдав ценные указания. В машине воняет химией и снаружи все в потеках средств каких то", - рассказывает потерпевшая.
Женщине удалось узнать у полиции, что эта "компания" беспредельничает в этом районе еще с зимы.
"У людей воруют вещи, лезут в машины... Малолеток привозит мужик с утра, он же следит за ними в течении дня", - добавила она.
Ранее сообщалось, что мужчина посреди улицы напал на прохожих с отверткой.
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