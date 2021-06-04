Мужчина посреди улицы напал на прохожих с отверткой, четверо пострадавших [ Редактировать ]
На западе Франции в центре города Нант мужчина, вооруженный отверткой, напал на прохожих. В результате инцидента четыре человека пострадали.
Об этом сообщает издание Ouest-France.
Вооруженный злоумышленник сначала ударил отверткой в грудь мужчину. После чего он начал нападать на других прохожих, целясь им в горло.
Остановить преступника смог охранник одного из магазинов при помощи баллончика со слезоточивым газом. Вместе с прохожими он удерживал нападавшего на земле до прибытия полиции.
Личность задержанного пока не разглашается. Известно лишь, что он родился в 1994 году. Прибывшие на место спасатели оказали помощь пострадавшим. Одного из них госпитализировали.
Ранее сообщалось, что под Киевом водитель обстрелял маршрутку.
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