Пандемія коронавірусу збавляє обороти [ Редактировать ]
Рівень захворюваності на Ковід у світі продовжує падати. За минулу добу виявили 312 тисяч заражень. З них третина в Індії. Тамтешній уряд оголосив про безкоштовну вакцинацію усього дорослого населення з 21 червня.
Раніше дармові щеплення могли отримати лише літні люди та медпрацівники. Владу неодноразово звинувачували у провалі програми вакцинації. Наразі в країні вакциновано менше п'яти відсотків дорослого населення.
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