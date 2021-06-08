Наразі в країні вакциновано менше п'яти відсотків дорослого населення

Рівень захворюваності на Ковід у світі продовжує падати. За минулу добу виявили 312 тисяч заражень. З них третина в Індії. Тамтешній уряд оголосив про безкоштовну вакцинацію усього дорослого населення з 21 червня.

Раніше дармові щеплення могли отримати лише літні люди та медпрацівники. Владу неодноразово звинувачували у провалі програми вакцинації. Наразі в країні вакциновано менше п'яти відсотків дорослого населення.