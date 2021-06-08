Ресторанам в Україні дозволили приймати відвідувачів цілодобово [ Редактировать ]
В Україні пом'якшили карантинні обмеження. Зокрема, дозволили ресторанам цілодобово приймати відвідувачів, а кінотеатрам працювати з наповненістю дві третини.
Також дозволені масові заходи, проте все ще з обмеженнями чотири квадратні метри на людину, або не більш як дві третини заповнених місць.
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