Київ зберігає лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
Тисяча 602 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 118 пацієнтів померли, одужали майже сім тисяч людей. Найбільше випадків у Києві - 700.
У решті регіонів добовий приріст складає менше сотні - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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