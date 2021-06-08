В Киеве злоумышленники надругались над могилой ученого и правоведа Александра Кистяковского. Двух человек, причастных к совершению преступления, задержали. Об этом сообщает столичная прокуратура.

На линию 102 поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Кистяковского и пытались его похитить.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, что в Донецкой области перед "гробками" местный житель во время уборки на кладбище подорвался на растяжке и погиб.

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