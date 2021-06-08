В Киеве вандалы надругались над могилой ученого [ Редактировать ]
В Киеве злоумышленники надругались над могилой ученого и правоведа Александра Кистяковского. Двух человек, причастных к совершению преступления, задержали. Об этом сообщает столичная прокуратура.
На линию 102 поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Кистяковского и пытались его похитить.
Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, что в Донецкой области перед "гробками" местный житель во время уборки на кладбище подорвался на растяжке и погиб.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Мама девочки рассказала о том, что ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение
Через значну кількість учасників у Києві перекрили центральні вулиці - як усе відбувалося?
Троє озброєних чоловіків удерлися у вікно на другому поверсі - зв'язали охоронця і винесли сейфи з грішми
Актер попал в больницу с коронавирусом и ушел из жизни в возрасте 81 года
Біля Конституційного суду сьогодні велелюдно - близько тисячі мітингарів з'їхалися на акцію проти продажу землі