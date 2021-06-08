В ночь на вторник, 8 июня, в селе Грубское Житомирской области неизвестный стрелял в супругов. Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что раненый мужчина погиб.

Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб человек, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы.

В то же время, в соседней комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов.

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Полицейские устанавливают причастных лиц и их местонахождение. Открыто дело по статье умышленное убийство (ст.115).

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Кроме того, на кладбище в селе Бритовка Белгород-Днестровского района Одесской области расстреляли охранника. Конфликт начался с того, что к двум мужчинам на кладбище подошла женщина и начала спрашивать, что огни там делают.

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