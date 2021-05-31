В городе Белгород-Днестровский двое мужчин из огнестрельного оружия стреляли в пожилых супругов на территории местного кладбища.

Мужчины распивали спиртные напитки, а 66-летняя женщина, работающая там смотрительницей сделала им замечание, после чего на нее посыпались оскорбления. На крик пришел муж пострадавшей, который начал заступаться за супругу, однако в какой-то момент злоумышленники достали оружие и сделали несколько выстрелов в сторону пары.

Отмечается, что женщина получила огнестрельное ранение в руку, а ее супруг - в живот и голову. Всех пострадавших экстренно госпитализировали в местное медучреждение. После стрельбы злоумышленники покинули место преступления. Для их поиска на территории района ввели в действие специальную полицейскую операцию "Перехват". За покушение на убийство злоумышленникам грозит уголовное наказание в виде 15 лет лишения свободы либо же пожизненное заключение.

Читайте также, в столичном Печерском районе случился конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой. Два человека начали словесную перепалку на улице Глазунова, после недолгого разговора одни из них выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух.

Кроме того, на кладбище в селе Бритовка Белгород-Днестровского района Одесской области расстреляли охранника. Конфликт начался с того, что к двум мужчинам на кладбище подошла женщина и начала спрашивать, что огни там делают.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.