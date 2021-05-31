В столичном Печерском районе случился конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой. На место происшествия прибыли правоохранители.

Два человека начали словесную перепалку на улице Глазунова. После недолгого разговора одни из них выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в воздух. В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

Отмечается, что сотрудники полиции проверяют информацию о пострадавших. Также происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции по Печерскому району.После проведения следственных действий дело получит правовую квалификацию.

Читайте также, в поселке Кирилловка Запорожской области произошел конфликт между двумя компаниями мужчин, который перерос в стрельбу. Между двумя компаниями мужчин возникли разногласия, которые переросли в потасовку, в ходе ссоры один из участников выстрелил из ружья.

Кроме того, в парке Днепра произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Стрелявший сообщил, что он является представителем КП "Горзеленстрой", поэтому в свое рабочее время отправился проверять парк на наличие аварийных деревьев.

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