"Северный поток-2": США изучают варианты поддержки Украины [ Редактировать ]
В Вашингтоне изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил государственный секретарь США Этони Блинкен во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.
Блинкен признал, что завершение строительства российского газопровода уже фактически решено.
"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства - ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - отметил глава Госдепартамента Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что партнер "Газпрома" по "Северному потоку-2" посоветовал Украине пересмотреть условия транзита.
Также мы писали о том, что Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2".
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