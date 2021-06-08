Негостинний прийом: Емануель Макрон дістав ляпаса під час робочого візиту (відео) [ Редактировать ]
Негостинний прийом. Президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями.
Інцидент стався в департаменті Дром. Емануель Макрон підійшов привітатися до місцевих, які стояли за огорожею. Один з чоловіків протягнув йому руку, а іншою в цей момент вдарив по обличчю. Охорона президента зреагувала миттєво. Кривдника разом з його товаришем затримали. Мотиви зухвальця наразі невідомі.
Це не перший публічний вияв народного гніву для Макрона. 2017 року невідомі поцілили в нього яйцем.
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