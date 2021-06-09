Ученые дали обнадеживающий прогноз по COVID до конца июня [ Редактировать ]
В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев COVID-19 до конца июня.
Об этом говорится в прогнозе НАН.
Как сообщили ученые, среднее количество новых обнаружений в Украине уменьшилось до 1718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели). Среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 - в течение недели 16-22 июня 2021 года.
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