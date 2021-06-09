Глава МИД Италии посетит Украину [ Редактировать ]
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо в четверг, 10 июня, посетит Украину с рабочим визитом. В программе визита есть участие в украино-итальянском бизнес-форуме.
Сообщается, что он проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.
Кроме того, главы МИД уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Затем министры сделают заявления для прессы и откроют двусторонний бизнес-форум.
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