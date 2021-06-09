Виставили на посміховисько: на Львівщині комунальники борються з боржниками [ Редактировать ]
На Львівщині комунальники взялися креативно боротися з боржниками. Місцевий водоканал оприлюднив адреси та суми - на рекламних щитах. Чи законне таке ноу-хау - дізнавалася Христина Гашенко.
"Вами "пишається" громада міста" - чотири такі білборди з адресами боржників та сумами заборгованого "Стрийводоканал" розмістив на узбіччях головних вулиць міста. Люди таку ініціативу помітили одразу...
Марія Мельник, жителька Стрия:
З одного боку - це розголошення інформації, а з другого боку - якась мусить бути міра, які не платять.
Оксана Ланкевич, жителька Стрия:
Я знаю, що вони повинні перше з людьми поговорити, чому така заборгованість, може, хто знає. Я взагалі в шоці від таких сум - 51 тис. Не знаю, може людина не в змозі сплатити.
На білборди потрапили злісні боржники, - кажуть комунальники. Суми за неоплачену воду різні. Від 4 до 58 тисяч. Усього ж Стрийводоканалу споживачі заборгували майже 9 мільйонів гривень. Отож комунальники вирішили саме так змусити боржників заплатити.
Роман Палюк, заступник керівника КП " Стрийводоканал":
Їздять люди, їздять сусіди. Можливо вони їм звернуть увагу, підкажуть.
Вікторія "Стрийводоканалу" заборгувала 6 тисяч гривень. Про те, що її адреса на білборді, дізналася з соцмереж. Каже, це не по-європейськи.
Вікторія, жителька Стрия:
Мусить бути все законно, тим більше якщо, це стосується органів державної влади і заплатити за білборд такі гроші не маленькі. У Європі взагалі не може бути мова про те, навіть не можуть повісити на будинок - хто боржник. Це є захист приватної інформації. А ще вивісити мою адресу, це взагалі...
Розміщена на білбордах інформація - не є персональними даними, - вважають міські посадовці. І методи боротьби Стрийводоканалу цілком схвалюють.
Михайло Журавчак, заступник міського голови Стрия:
Персональні дані, наскільки я орієнтуюся, це - прізвище, ім'я, по батькові. Законодавства ми не порушували і намагаємося достукатись до злісних боржників.
А от юристи переконують: комунальники все ж таки порушили закон.
Дмитро Швець, адвокат:
Відомості про адресу проживання особи, або про її майнові відносини з іншими особами є такими, що дозволяють індентифікувати особу та відносяться до персональних даних. Поширення такої інформації без згоди суб'єкта несе адміністративну, або кримінальну відповідальність.
Знімати "мотиваційні" білборди у Стрию комунальники не планують. Кажуть, ті висітимуть, доки не закінчиться договір оренди з рекламною компанією. А юристи рекомендують жителям, адреси яких потрапили на рекламні щити, звертатися до суду і вимагати матеріальної компенсації за моральну шкоду.
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"Вами "пишається" громада міста" - чотири такі білборди з адресами боржників та сумами заборгованого "Стрийводоканал" розмістив на узбіччях головних вулиць міста. Люди таку ініціативу помітили одразу...
Місцевий водоканал оприлюднив адреси та суму заборгованості на рекламних щитах
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