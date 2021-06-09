На парковке гипермаркета "Сильпо", который находится на столичной Троещине, мужчина на автомобиле с одесской регистрацией совершил наезд на собаку, которая мирно там спала. Все водители спокойно объезжали животное и только один целенаправленно совершил страшное происшествие. Об этом сообщает очевидица в Telegram-канале.

Водитель сбил собаку на глазах у многих людей. На место были сразу же вызваны правоохранители, которые лишь смогли выписать виновнику штраф, размером в 400 гривен, так как закон, по их словам, не предусматривает иного наказания.

Приехала полиция и, кроме штрафа 400 грн, ничего сделать не смогла .Водитель уехал дальше (права не забрали). Мы спрашивали, а если бы там был ребёнок?! На что полиция и водитель сказали что собака - это ничто.

Отмечается, что мертвое животное забрали на экспертизу, а полиция убеждала очевидцев трагедии замять дело. При этом во время разговора с людьми водитель утверждал, что кается за содеянное.

Внимание! Видеоролик содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям

Читайте также, в Соломенском районе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения из окна четвертого этажа выбросил собаку. Хозяин пса был пьян и отказывался от того, чтобы собаке оказали помощь, однако животное умерло.

Кроме того, в Киеве полиция вместе с ветеринарами забрали у хозяина 9 собак из-за жалоб на жестокое обращение с животными. В Деснянском районе города Киева мужчина держал питомцев в ненадлежащих для жизни условиях и морил голодом. Соседи постоянно жаловались на жалобный скулеж собак.

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