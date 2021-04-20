В Киеве полиция вместе с ветеринарами забрали у хозяина 9 собак из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Об этом сообщает Киевская городская больница ветеринарной медицины.

В Деснянском районе города Киева мужчина держал питомцев в ненадлежащих для жизни условиях и морил голодом. Соседи постоянно жаловались на жалобный скулеж собак.

Животных забрали у хозяина согласно ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушения. Теперь горе-собаковод должен заплатить штраф.

Замученных животных передали приюту для животных в Бородянке. Там собак обследуют и подлечат. После реабилитации им найдут новых хозяев.

С начала года "Киевская городская больница ветеринарной медицины" зафиксировала 108 случаев нарушения правил содержания животных.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что бойцовские собаки напали на детей под Киевом и Днепром.