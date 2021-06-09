Байден едет в первую заграничную поездку: с кем встретится президент [ Редактировать ]
В среду, 9 июня, президент США Джо Байден в рамках своего первого зарубежного визита отправился в Европу. В ходе своей заграничной поездки Байден проведет ряд встреч и примет участие в нескольких саммитах.
Сам Джо Байден сказал:
Сегодня я еду в Британию и Европу в рамках первой зарубежной поездки при моем президентстве. Я знаю, что демократии могут объединиться для решения вызовов этого нового времени - на этой неделе в Европе мы имеем шанс это доказать.
Британия
Заграничная поездка Байдена начнется 10 июня визитом в Британию. Там глава американской администрации проведет встречу с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, чтобы обсудить "особые" американо-британские отношения.
В ходе визита в Британию Байден встретится с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке.
Саммит стран G7
Во время визита в Британию американский президент примет участие в первом за два года очном саммите Большой семерки (G7), который пройдет с 11 по 13 июня. Главными темами саммита должны стать вакцинация против коронавируса, торговля, климат и развитие инфраструктуры.
Саммит НАТО
После Британии Байден отправится в Брюссель, где примет участие в саммите НАТО. Саммит запланирован на 14 июня. Среди тем саммита будут Россия, Китай, а также увеличение инвестиций в оборону Альянса.
Встреча с Путиным
В следующую среду, 16 июня, Байден должен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры двух президентов состоятся в Женеве. На повестке дня саммита США-Россия будут насущные вопросы двусторонних отношений, а также урегулирование конфликта в Украине и ситуация в Беларуси.
Напомним, что Байден пригрозил России новыми санкциями за дестабилизацию ситуации в Украине.
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