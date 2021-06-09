Встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным пройдет на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Саммит запланирован на 16 июня. Об этом пишет Reuters.

По информации издания, дипломатические источники ждут подтверждения места проведения саммита в Женеве сегодня вечером. При этом швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Также отмечается, что Швейцария с традиционно нейтральным статусом не присоединилась к западным санкциям против России за оккупацию Крыма и Донбасса в 2014 году и упорно лоббировала проведение у себя первого за последние десятилетия саммита крупнейших держав.

Напомним, что Байден пригрозил России новыми санкциями за дестабилизацию ситуации в Украине.

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