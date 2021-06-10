Золотую монету США 1933 года продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 18,9 миллиона долларов. Об этом сообщает ВВС.

"Двойной орел" номинальной стоимостью 20 долларов был последней золотой монетой, которую намеревались, но так и не выпустили для обращения в Америке - президент Франклин Д. Рузвельт отозвал США от золотого стандарта, чтобы вывести страну из депрессии.

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Большинство монет были уничтожены, обладание ими было объявлено незаконным, за исключением одной, проданной во вторник.

Некоторое время монета принадлежала королю Египта Фаруку, а затем была изъята в ходе спецоперации спецслужб в Нью-Йорке. Ее продали за 18,9 миллиона долларов анонимному покупателю.

Ранее еще один "Двойной орел" ушел с молотка в Sotheby's в 2002 году за 7,59 миллиона долларов. На тот момент продажа также установила рекорд, сделав монету самой дорогой в мире.

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