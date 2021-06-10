В четверг, 10 июня, Европарламент призвал Совет ЕС ввести новые санкции против Беларуси. Они предусмартивают отключение Беларуси от SWIFT, а также запрет на участие в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Наша Ніва".

В проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair, говорится:

Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Также в документе призвали:

ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича;

привести в исполнение четвертый пакет санкций против Беларуси;

ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность";

рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT;

приостановить членство Беларуси в международных спортивных организациях и ограничение доступа сборной страны на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио;

лишить беларуское гостелевидение права на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездно передать эти права независимому телеканалу "Белсат".

Отметим, Александр Лукашенко и Владимир Путин 28 мая провели встречу в Сочи. Перед ее началом Лукашенко сказал, что будут обсуждать меры для того, "чтобы экономика не рухнула". Ранее сообщалось, что у Путина объяснили отказ России принимать рейсы из ЕС в обход Беларуси. Также Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером.

При этом, Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair.

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