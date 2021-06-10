В ЕС раскритиковали действия Украины на рынке электроэнергии [ Редактировать ]
В Европейском Cоюзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии. ЕС считает, что когда речь идет об оптовых продажах электроэнергии, лучше придерживаться традиционной модели работы из-за того, что новые правила рынка в Украине не работают.
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.
По его словам, ЕС предлагает доступные инструменты, но возникают вопросы, есть ли научный потенциал и кадровые резервы, чтобы умело ими пользоваться.
"В ЕС считают, что в Украине пока сделано недостаточно для защиты национальной безопасности, ценообразования, потенциальных цен на электроэнергию, потому что, к сожалению, нас разочаровывает давление", - отметил он.
По словам Маасикаса, средства в энергетическом секторе Украины тратятся неэффективно, и нынешняя ситуация с карбоновыми выбросами от производителей негативно сказывается на экономике Евросоюза.
"Мне нелегко говорить об этом публично, поскольку энергетика - это внутренний процесс, но он не должен негативно влиять на внешних игроков. Мы говорим не о евроцентах, которыми измеряются потери от карбоновых выбросов, а мы говорим о негативных последствиях, которые измеряются в миллиардах евро для Европейского Союза", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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