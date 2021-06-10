Міністерство внутрішніх справ отримало 800 мільйонів гривень з "ковідного" фонду. Кабмін дав гроші на доплати співробітникам органів внутрішніх справ, задіяним у боротьбі з пандемією коронавірусу. Варто нагадати, що минулого року державна служба аудиту при перевірці витрат по COVID-фонду на потреби МВС виявила порушення на суму 26,5 мільйонів гривень.

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В Україні будуть по-новому контролювати операції із землею. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру розробляє систему моніторингу земельних відносин, для своєчасного запуску ринку землі. Про це йдеться у повідомленні відомства. У системі буде видно транзакції із земельними ділянками, податки на землю, судові спори та дані про приватизацію. Також система показуватиме діапазон коливання цін на землю, місце розташування ділянок, інформацію про власників та загальну площу наділів величиною понад 100 гектарів.

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На 35 відсотків, в Україні за рік, зросли тарифи на комунальні послуги. - про це свідчать дані Держстату. Середні ціни за минулий місяць на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 3,9%. При цьому, у річному вимірі найбільше ціни зросли на природний газ - на 161%, електроенергію - 36,6%. Також тарифи піднялися на утримання будинку та прибудинкових територій - на 2,6%, на гарячу воду і опалення ціни скочили на 4,8%.

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Відсьогодні закон про електронні трудові книжки набув чинності. За п'ять років Україна має поступово відмовитися від паперових трудових книжок. За цей час до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових документів. Ідеться у законі. Електронну трудову створять у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду. Поки перехідний термін триває можна використовувати як паперову, так і електронну трудову.

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Понад три з половиною тисячі українських сіл вперше підключать до оптичного Інтернету, - про це повідомив уряд. У Кабміні зазначили, що на проєкт "Інтернет-субвенція" виділили 483,8 мільйона гривень. Тож уже цього року понад мільйон українців отримає швидкісний інтернет. Соцзаклади, підключені за кошти субвенції, почнуть користуватися безкоштовним швидкісним інтернетом до кінця наступного року.