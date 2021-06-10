У суді Нідерландів оприлюднили аудіозаписи, на яких військові ватажки так званої "ДНР" звітують про стрільбу з "Бука" у день збиття авіалайнера рейсу МН17. На записах телефонних розмов чути, як вони обговорюють отримання зенітно-ракетної установки та збиття літака.

Спершу в незаконних збройних формуваннях вважали, що поцілили в український військовий літак. Але Міжнародна слідча група не знайшла жодних доказів цієї версії.

Оцінку матеріалів суд дасть після розгляду справи, засідання триватимуть до 25 червня.