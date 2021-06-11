Негода вирує в Австралії. На штат Вікторія обрушилися сильні зливи - вони спричинили підтоплення, річки вийшли з берегів. 26 тисяч жителів міста Траралгон евакуювали. Один місцевий загинув - його тіло знайшли в автомобілі, що пішов під воду.

А сусідній штат, Новий Південний Уельс, - замело снігом. У Сіднеї зафіксували найхолодніший день за 37 років - термометри показували "плюс 10". У інших містах температура вночі опустилася до "мінус" восьми за Цельсієм, хоча зазвичай у такий час там плюс 10-15 градусів.