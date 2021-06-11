В Ізраїлі заборонили вироби з натурального хутра [ Редактировать ]
Натуральне хутро відтепер під забороною у Ізраїлі. Країна стала першою державою у світі, яка вдалась до такого кроку. Про відповідне рішення заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамлієль. Вона наголосила, що таке нововведення зробить ізраїльський ринок модного одягу більш дружнім до довкілля.
Заборона на продаж хутра набуде чинності в грудні цього року і не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби.
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