Жилье в новостройках Киева: сколько стоит в разных районах (инфографика) [ Редактировать ]
Рынок недвижимости – всегда отличается колебаниями и изменениями. Так, только за 1 месяц (сравнивая май и апрель) цена на квартиры в столице выросла на 1,2%. Об это свидетельствуют данные портала "СтройОбзор".
Таким образом, средняя цена 1 квадратного метра в столице - 34 231 грн. за 1 кв. м (в апреле – 33 827 грн. за 1 кв. м).
Отметим, что в январе наблюдался спад цен на недвижимость. Тем не менее, такая тенденция продлилась недолго, последних 2 месяца цены вернулись к росту.
Важно сказать, что каждый месяц также меняется рейтинг районов по стоимости квартир. Все зависит от тех объектов, которые появляются в разных районах. Тем не менее есть стабильные лидеры рейтинга.
Давайте разберемся, где же цена за "квадрат" самая высокая.
Отметим, что средними ценами могут похвастаться следующие районы:
- Оболонский, где цена одного "квадрата" - 33 572 грн,
- Подольский с стоимость за метр квадратный в 32 184 грн.,
- Святошинский, в котором средняя цена одного квадратного метра составляет 31 077 грн.,
- Соломенский с средней ценой в 28 503 грн.
И, конечно же, стоит рассмотреть те районы, где стоимость жилья будет максимально низкой.
Таким образом, давайте подведем итог и посмотрим наглядно на карте, во сколько обойдется 1 кв. м. в разных районах столицы.
Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.
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