Рынок недвижимости – всегда отличается колебаниями и изменениями. Так, только за 1 месяц (сравнивая май и апрель) цена на квартиры в столице выросла на 1,2%. Об это свидетельствуют данные портала "СтройОбзор".

Таким образом, средняя цена 1 квадратного метра в столице - 34 231 грн. за 1 кв. м (в апреле – 33 827 грн. за 1 кв. м).

Отметим, что в январе наблюдался спад цен на недвижимость. Тем не менее, такая тенденция продлилась недолго, последних 2 месяца цены вернулись к росту.

Важно сказать, что каждый месяц также меняется рейтинг районов по стоимости квартир. Все зависит от тех объектов, которые появляются в разных районах. Тем не менее есть стабильные лидеры рейтинга.

Давайте разберемся, где же цена за "квадрат" самая высокая.

Отметим, что средними ценами могут похвастаться следующие районы:

Оболонский, где цена одного "квадрата" - 33 572 грн,

Подольский с стоимость за метр квадратный в 32 184 грн.,

Святошинский, в котором средняя цена одного квадратного метра составляет 31 077 грн.,

Соломенский с средней ценой в 28 503 грн.

И, конечно же, стоит рассмотреть те районы, где стоимость жилья будет максимально низкой.

Таким образом, давайте подведем итог и посмотрим наглядно на карте, во сколько обойдется 1 кв. м. в разных районах столицы.

Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.