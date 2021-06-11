Когда Шахтер выйдет из отпуска [ Редактировать ]
Донецкий "Шахтер" объявил о планах подготовки к предстоящему сезону. Таким образом, уже 14 июня игроки выйдут из отпуска, чтобы пройти медицинское обследование и начать тренировки в Киеве.
Тренировочный процесс начнется в отсутствие игроков сборных.
Отметим, что 22 июня "Шахтер" отправится в Австрию, где будет проходить сбор, который продлиться до 10 июля.
В Австрии "горняки" сыграют четыре товарищеских игры. Даты спаррингов, время и соперники станут известны позже.
Напомним, что в апреле 26 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за сепаратизм.
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