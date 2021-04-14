Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов в связи с их участием в международных матчах за сборные самопровозглашенных "республик" Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ запретил (указанным футболистам - ред.) осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и так далее), пожизненно.

Ассоциация футбола рассмотрела данное дело по заявлению комитета по этике и честной игре и СБУ. Дисквалифицированные футболисты могут оспорить наказание в течение 10 дней в апелляционном комитете ассоциации.

Ранее СБУ обратилась в Украинскую ассоциацию футбола относительно ряда футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе так называемой "сборной ДНР" (на фото) приняли участие в футбольном матче в Сухуми против так называемой "сборной Абхазии".

СБУ также выяснила, что 8-12 декабря в Сухуми в турнире "Лига братских народов - 2020" играла команда "Восток-Уголь" из окекупированного Луганска.

После разбирательства УАФ пожизненно отлучила от футбола:

Бессалова Артема Леонидовича, 1983 г. р.

Гарненко Станислава Андреевича, 1987 г. р.

Лагоду Андрея Олеговича, 2002 г. р.

Махно Ярослава Николаевича, 1993 г. р.

Охмата Евгения Игоревича, 1987 г. р.

Пархоменко Артема Александровича, 2000 г. р.

Томазова Савелия Сергеевича, 1998 г. р.

Федотова Евгения Александровича, 1987 г. р.

Фролова Владислава Владимировича, 1988 г. р.

Асьмаева Сергея Вадимовича, 1995 г. р.

Бебенина Вячеслава Николаевича, 1995 г. р.

Белавина Марка Евгеньевича, 1997 г. р.

Варванина Александра Александровича, 1997 г. р.

Дригу Сергея Сергеевичу, 1992 г. р.

Еремина Алексея Владимировича, 1988 г. р.

Жарома Сергея Сергеевича, 1986 г. р.

Захарова Михаила Александровича, 1995 г. р.

Зубахина Ивана Олеговича, 1986 г. р.

Коновалову Романа Витальевича, 1984 г. р.

Майбороде Александра Александровича, 1996 г. р.

Наумову Евгения Сергеевича, 1995 г. р.

Рудницкому Ивана Витальевича, 1991 г. р.

Рябчинскому Владислава Сергеевича, 1996 г. р.

Ткачеву Андрея Сергеевича, 1988 г. р.

Циндрику Сергея Алексеевича, 2004 г. р.

Яковленко Алексея Витальевича, 1996 г. р.

Среди этих спортсменов наиболее известными являются Артем Бессалов, ранее выступавший за Николаев, Александр Варванин, игравший за белорусские "Крумкачы" и "Олимпик U-19", а также Иван Рудницкий, выступавший за "Зірку" и Сумы.

Ранее сообщалось, что 25 украинских футболистов получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах в Армении.