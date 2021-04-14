26 украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за сепартизм (список) [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала 26 футболистов в связи с их участием в международных матчах за сборные самопровозглашенных "республик" Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет УАФ запретил (указанным футболистам - ред.) осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и так далее), пожизненно.
Ассоциация футбола рассмотрела данное дело по заявлению комитета по этике и честной игре и СБУ. Дисквалифицированные футболисты могут оспорить наказание в течение 10 дней в апелляционном комитете ассоциации.
Ранее СБУ обратилась в Украинскую ассоциацию футбола относительно ряда футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе так называемой "сборной ДНР" (на фото) приняли участие в футбольном матче в Сухуми против так называемой "сборной Абхазии".
СБУ также выяснила, что 8-12 декабря в Сухуми в турнире "Лига братских народов - 2020" играла команда "Восток-Уголь" из окекупированного Луганска.
После разбирательства УАФ пожизненно отлучила от футбола:
- Бессалова Артема Леонидовича, 1983 г. р.
- Гарненко Станислава Андреевича, 1987 г. р.
- Лагоду Андрея Олеговича, 2002 г. р.
- Махно Ярослава Николаевича, 1993 г. р.
- Охмата Евгения Игоревича, 1987 г. р.
- Пархоменко Артема Александровича, 2000 г. р.
- Томазова Савелия Сергеевича, 1998 г. р.
- Федотова Евгения Александровича, 1987 г. р.
- Фролова Владислава Владимировича, 1988 г. р.
- Асьмаева Сергея Вадимовича, 1995 г. р.
- Бебенина Вячеслава Николаевича, 1995 г. р.
- Белавина Марка Евгеньевича, 1997 г. р.
- Варванина Александра Александровича, 1997 г. р.
- Дригу Сергея Сергеевичу, 1992 г. р.
- Еремина Алексея Владимировича, 1988 г. р.
- Жарома Сергея Сергеевича, 1986 г. р.
- Захарова Михаила Александровича, 1995 г. р.
- Зубахина Ивана Олеговича, 1986 г. р.
- Коновалову Романа Витальевича, 1984 г. р.
- Майбороде Александра Александровича, 1996 г. р.
- Наумову Евгения Сергеевича, 1995 г. р.
- Рудницкому Ивана Витальевича, 1991 г. р.
- Рябчинскому Владислава Сергеевича, 1996 г. р.
- Ткачеву Андрея Сергеевича, 1988 г. р.
- Циндрику Сергея Алексеевича, 2004 г. р.
- Яковленко Алексея Витальевича, 1996 г. р.
Среди этих спортсменов наиболее известными являются Артем Бессалов, ранее выступавший за Николаев, Александр Варванин, игравший за белорусские "Крумкачы" и "Олимпик U-19", а также Иван Рудницкий, выступавший за "Зірку" и Сумы.
Ранее сообщалось, что 25 украинских футболистов получили пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах в Армении.
по теме
Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года
По словам дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер". В Варшаве считают, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране-агрессору, которая не перестает нарушать международное право
Конфликт возник после того, рефери после небольшого спора удалил по игроку каждой команды. Эмоции накалились, и защитник "Бон Пастор" Родриго Техада сильно толкнул игрока соперника. Дальше разразилась буря: на поле ринулись болельщики и атаковали футболистов. В массовой драке участвовали даже девушки
Во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура резко высказался о действиях России на Донбассе
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента Україна Олексій Арестович оцінив можливість вторгнення російських військ в Україну