Медики Хмельниччини готуються до страйку: що обурило лікарів? [ Редактировать ]
Медики Хмельниччини обурені й готуються до страйку, адже не отримали ковідних грошей. Йдеться про мільйони гривень. Так, наприклад, у лікарні містечка Славута доплати не отримали майже дві сотні медпрацівників.
А, між іншим, саме на території цієї лікарні місяць стояв мобільний шпиталь, тож місцеві лікарі виходжували хворих і в стаціонарі, і в наметах. Але замість законної компенсації рятівники чують лише обіцянки. Докладніше - мої колеги.
В нас у відділенні десять палат, але для надання допомоги залучалися ще фізкабінет, маніпуляційний кабінет, де доставлялися додатково ліжка.
Тетяна Бугайчук - медсестра з дитячого відділення Славутської лікарні. Дев'ять місяців тут боролася з ковідом.
Тетяна Бугайчук, медсестра:
На основний пік березень-квітень у нас було дуже багато хворих. До сто п'ятдесят чоловік проліковано тільки в нашому відділенні.
За таку тяжку працю, жінка ще до березня мала доплату. Це, каже, десь близько семи тисяч. Та вже два місяці вона і її колеги отримують "мінімалку".
Тамара Болотіна, старша медична сестра:
Дві з половиню авансу, дві триста получки. Як скажуть, що прибиральниця в якомусь офісі получає сім тисяч - мені вже плакати хочеться.
Світлана Фіщук, старша медсестра поліклініки, однією з перших погодилася працювати у мобільному шпиталі.
Світлана Фіщук, старша медсестра поліклініки Славутської міської лікарні:
Госпіталь - це зовсім нове, це не відділення, ви бачили майже польові умови. Це було настільки важко, воно все було на ліпучках. Це ще було в квітні ще було холодно, виходили звідти мокрі сюди вітер - холодно.
Намети тут простояли місяць. Потім мобільну лікарню звідси вивезли, а от борги залишили.
Василь Сидор, міський голова Славути:
Це більш як там пів мільйона коштів додатково тільки понесло наше підприємство і в ітогє сьогодні даже не платять людям - ті, шо ковід лікували. Це ж насмішка. Так не може бути - послуги надані.
Без ковідних доплат близько двох сотень працівників Славутської лікарні. У березні в медзакладі закінчилася угода з НСЗУ. Новий договір уклали у травні, а грошей не дають.
Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:
Це специфікація договору, який був укладений 19 травня на квітень-травень місяць по 5 мільйонів 752 тисячі. На загальну суму значить 11 мільйонів 525 тисяч 430 гривнів. В грубій формі просто нагнули, просто обманули.
Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікацій НСЗУ:
У квітні лікарня не відповідала вимогам НСЗУ щодо лікування пацієнтів з ковід у стаціонарі, тому що вона не була забезпечена необхідною кількістю анестезіологів. Відповідно оплату заклад не отримає.
У лікарні назріває бунт. На зборах трудового колективу вирішили - готуватися до страйку.
Створювати страйковий комітет я думаю на часі.
Славутські медики дали чиновникам з НСЗУ тиждень часу. Якщо ті не оплатять рахунки - вийдуть на акцію протесту.
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