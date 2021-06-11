Медики Хмельниччини обурені й готуються до страйку, адже не отримали ковідних грошей. Йдеться про мільйони гривень. Так, наприклад, у лікарні містечка Славута доплати не отримали майже дві сотні медпрацівників.

А, між іншим, саме на території цієї лікарні місяць стояв мобільний шпиталь, тож місцеві лікарі виходжували хворих і в стаціонарі, і в наметах. Але замість законної компенсації рятівники чують лише обіцянки. Докладніше - мої колеги.

В нас у відділенні десять палат, але для надання допомоги залучалися ще фізкабінет, маніпуляційний кабінет, де доставлялися додатково ліжка.

Тетяна Бугайчук - медсестра з дитячого відділення Славутської лікарні. Дев'ять місяців тут боролася з ковідом.

Тетяна Бугайчук, медсестра:

На основний пік березень-квітень у нас було дуже багато хворих. До сто п'ятдесят чоловік проліковано тільки в нашому відділенні.

За таку тяжку працю, жінка ще до березня мала доплату. Це, каже, десь близько семи тисяч. Та вже два місяці вона і її колеги отримують "мінімалку".

Тамара Болотіна, старша медична сестра:

Дві з половиню авансу, дві триста получки. Як скажуть, що прибиральниця в якомусь офісі получає сім тисяч - мені вже плакати хочеться.

Світлана Фіщук, старша медсестра поліклініки, однією з перших погодилася працювати у мобільному шпиталі.

Світлана Фіщук, старша медсестра поліклініки Славутської міської лікарні:

Госпіталь - це зовсім нове, це не відділення, ви бачили майже польові умови. Це було настільки важко, воно все було на ліпучках. Це ще було в квітні ще було холодно, виходили звідти мокрі сюди вітер - холодно.

Намети тут простояли місяць. Потім мобільну лікарню звідси вивезли, а от борги залишили.

Василь Сидор, міський голова Славути:

Це більш як там пів мільйона коштів додатково тільки понесло наше підприємство і в ітогє сьогодні даже не платять людям - ті, шо ковід лікували. Це ж насмішка. Так не може бути - послуги надані.

Без ковідних доплат близько двох сотень працівників Славутської лікарні. У березні в медзакладі закінчилася угода з НСЗУ. Новий договір уклали у травні, а грошей не дають.

Леонід Радзивілюк, директор Славутської міської лікарні:

Це специфікація договору, який був укладений 19 травня на квітень-травень місяць по 5 мільйонів 752 тисячі. На загальну суму значить 11 мільйонів 525 тисяч 430 гривнів. В грубій формі просто нагнули, просто обманули.

Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікацій НСЗУ:

У квітні лікарня не відповідала вимогам НСЗУ щодо лікування пацієнтів з ковід у стаціонарі, тому що вона не була забезпечена необхідною кількістю анестезіологів. Відповідно оплату заклад не отримає.

У лікарні назріває бунт. На зборах трудового колективу вирішили - готуватися до страйку.

Створювати страйковий комітет я думаю на часі.

Славутські медики дали чиновникам з НСЗУ тиждень часу. Якщо ті не оплатять рахунки - вийдуть на акцію протесту.