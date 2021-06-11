"Ми хочемо припинити кредитування в МВФ" - Гетманцев [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд - це міжнародна фінансова установа, яка надає кредити країнам, що перебувають у глибоких структурних кризах. Отримання кредиту від МВФ - це свідчення того, що Україна знаходиться у кризі й що з цієї кризи треба виходити.
Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Він зазначив, що Україна зараз веде перемовини щодо отримання траншу від МВФ, але в майбутньому планується відмова від кредитування у Фонді.
"Безперечно, ми можемо обійтися без МВФ. Це буде зробити складніше, бо ті гроші, які ми залучаємо на зовнішніх ринках, вони будуть коштувати дорожче. Вони будуть лягати на наш державний бюджет більшим тягарем у вигляді вищих відсотків. Ми ставимо перед собою мету припинити кредитування в Міжнародному валютному фонді", - наголосив Гетманцев.
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