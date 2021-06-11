Найбільша проблема української влади на сьогодні - це пошук простих рішень для складних проблем. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Ціни на газ зависокі - введемо швидко ручне регулювання; так, це не задовольняє умови МВФ - добре, скасуємо ручне регулювання, будемо рухатися якимось іншим чином. Але чіткого плану і стратегії, яким чином зробити так, щоб люди справді могли сплачувати ці платіжки - такої системної програми немає", - сказала вона.

Депутат зазначила, що зараз владі України потрібно працювати у трьох напрямках.

"Перше - це підвищення добробуту громадян. Звичайно, важливим є боротьба з олігархами. Друге - це енергоефективність. Це те, на що звертається мінімальна увага. Зараз, влітку, чудовий час для того, щоб інвестувати в енергоефективність і домогосподарств, і різних установ для того, щоб коли прийде опалювальний сезон, ці платіжки зменшувалися", - наголосила Кіра Рудик.

Вона додала, що владі потрібно мати довгострокову програму, яким чином зробити так, щоб одночасно в людей збільшувалися доходи, і інвестувати гроші в енергоефективність домогосподарств.

"Немає плану, немає бачення в Уряду, яким чином виводити країну зараз із кризи. Його просто немає, його не напрацювали", - підкреслила голова партії "Голос".

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