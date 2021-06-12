Гриміти в небі буде щонайменше до кінця липня

Крім грозових дощів, є й інша небезпека - громовиці. На Харківщині блискавка днями влучила в поліцейського, а на Житомирщині в школярку. Б'ють вони і в будинки через це десятки пожеж, звітують у ДСНС.

Як не стати жертвою небесного електричного розряду, яких правил дотримуватися і чи можливо вирахувати, куди саме влучить блискавка? - Знають мої колеги.

Сезон громовиць у розпалі. Блискавки влучають у будинки...

Євген Василенко, начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Харківській області:

Блискавка потрапила в дачний будинок, безпосередньо, в дах будинку, загорілись дерев'яні конструкції дачного будинку, полум'я перекинулося на всю будівлю. Вона вигоріла вщент.

І вбивають людей. На Харківщині загинув поліцейський. А на Житомирщині громовиця травмувала школярку, яка розмовляла по телефону.

Світлана Водолага, речниця ГУ ДСНС України в місті Києві:

Не важливо де ти знаходишся, чи на вулиці, чи в будинку, чи десь їдеш категорично не можна користуватися мобільним телефоном. Це є своєрідний провідник. Звичайно, якщо ви знаходитесь вдома, то бажано зачинити вікна, двері., щоб не було протягів і звичайно вимкнути всю електрику, тому що ви не знаєте, чи є блискавкозахист у вашому будинку, чи немає.

А от як поводяться електричні розряди, що виблискують у небі, вивчають в ось цьому Харківському науково-дослідному інституті "Молнія". Така установка, генератор імпульсних струмів, створює штучну блискавку.

Електричний розряд "бум!" - тільки його треба уповільнити, бо буде лише вспишка, не видно дуги!!!

А далі - вивчають, як електричний розряд впливає на роботу різних пристроїв. Тих самих передавачів чи літаків. Ось на такий макет спрямовують електричні розряди, щоб вивчити, в яку саме частину літака може влучити блискавка. Фізики водночас заспокоюють. В Україні грозова небезпека чи не найменша у світі.

Володимир Князєв, керівник науково-дослідного відділу "Електромагнітна сумісність та безпека" Науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Молнія":

У нас грозы не так часто. И плотность ударов невысока. Ну и 8 ударов в год на квадратный километр. Вероятность того что в тебя попадёт молния на территории Украины примерно 1 к ста тысячам. На сто тысяч жителей один может попасть под молнию.

І щоб не стати тим одним є низка правил. Якщо вже потрапили під дощ із грозою, не варто ховатися під високими деревами, лініями електропередач або біля старих багатоповерхівок.

Світлана Водолага, речник ГУ ДСНС України в місті Києві:

Якщо у вас щось є металеве, навіть пряжка на ремені, то звичайно бажано від цього всього позбутися. Чи то парасолька, чи то ремінь, бажано це зняти, категорично, тому що метал є провідником.

Та в місті потрапити під грозовий розряд - шанси невеликі. Натомість у сільській місцевості, кажуть експерти, удари блискавки - не рідкість.

Володимир Князєв, керівник науково-дослідного відділу "Електромагнітна сумісність та безпека" Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Молнія":

Ну вот если ты с этим зонтиком выходишь на природу, то там безусловные надежнее и безопаснее использовать накидки. Плащи. Но не выставлять вверх металлические части.

Циклон, який цього тижня накоїв лиха по всій Україні, міцно закріпився над нашою територією, пояснюють в Укргідрометцентрі. Переміститися найближчими днями він не зможе, тому періодично нагадуватиме про себе рясними опадами з грозою.

Вазіра Мартазінова, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України:

У него такое положение, что мы от него очень быстро не можем уйти. Помимо того, что он у земли занимает такое место, на высоте он еще активнее выглядит, следует ожидать около 15 числа плюс-минус такие существенные осадки, причем по центральным районам Украины.

Гриміти в небі буде щонайменше до кінця липня. Утім, фахівці заспокоюють - сильних опадів із блискавкою варто очікувати переважно у другій половині дня.

Вазіра Мартазінова, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України:

Основные грозы проходят в июне, в июле. И основные вот эти ливневые дожди, которые связаны с грозами. тоже в это время. поэтому до конца июля точно надо ждать и не одного дня з грозами.

Та скільки б учені не вивчали блискавку, на відміну від інших стихій, вона - непередбачувана, і спрогнозувати, куди точно влучить, неможливо.