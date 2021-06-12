Кількість українських миротворців у Конго зросте. Рішення збільшити присутність української місії на африканському континенті ухвалили на засіданні РНБО. Про це просили раніше і в ООН.

Українські миротворці, нагадаю, місяць тому брали участь у масштабній евакуації населення через виверження вулкана Ньїрагонго. І зараз людей повертають назад додому. Геннадій Вівденко - розкаже більше.

Спочатку масово й терміново всіх евакуйовували, тепер населення повертають назад - до домівок. Загроза землетрусів у Конго минула. І українські миротворці - повернулися до місця дислокації.

Андрій Павлюк, старший пілот 18 окремого вертолітного загону в місії ООН у ДР Конго:

Надзвичайних вражень не було ніяких працюємо як завжди свою роботу як виконували, так і виконуємо. Коли ми їх вивозили було більше страху в очах щас повертаємо сьогодні виходять дякують за все

Українські миротворці евакуювали з небезпечної зони сотні людей. Зокрема, місію ООН. Пробули в небі понад 35 годин.

Містер Амброс, старший спеціаліст ООН з польотів на аеродромі Гоми (ДР Конго):

Я висловлюю велику подяку українському загону за евакуацію співробітників ООН із Гоми в БукАву. Українці блискуче впорались із завданнями. Коли я думав, що на виконання місії в них є 20 хвилин, вони встигали за 5. Це неймовірно.

Зосередились миротворці й на допомозі місцевому дитячому будинку. Дітям-сиротам привозять їжу та іграшки. Малеча українським бійцям навіть пісню присвятила.

Сара Бума, директор волонтерського будинку для дітей-сиріт у Гомі (ДР Конго):

Я дуже вдячна вам за їжу, одяг і взуття. Ми більше, ніж партнери, ми ділимося з вами всіма проблемами. І знаємо, що в скрутну хвилину ви завжди нас підтримаєте.

Утім, у регіоні Східного Ківу тривають бойові дії. Терористичні угруповання, пов'язані з ІДІЛ, убили пів сотні місцевих селян. А секретар РНБО України Олексій Данілов днями заявив, що присутність українського контингенту в Конго буде збільшено. Про це раніше просили в ООН.