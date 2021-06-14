Сьогодні депутат Київоблради Колтунов Ігор Сергійович напав та завдав тілесних ушкоджень Олені Лариній, речниці радника київського міського голови з правових питань Олексія Шевчука.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник мера та адвокат Олексій Шевчук одразу після скоєння злочина.

Інцидент стався під час прес конференції, де Шевчук викрив відомості про земельні махінації пана Дубінського.

Під час прес конференції адвокат заявив, що позафракційний депутат Верховної Ради Олександр Дубинський організовує тиск на органи влади Київської області для отримання впливу на розподіл земельних ділянок.

Ігор Колтунов – 17 червня 1986 року народження, депутат від політичної партії "Слуга Народу" у Київській облраді, член комісії з питань управління комунальною власністю, приватизації та житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій.

За фактом скоєного поліція вже почала розслідування.