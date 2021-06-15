В Індії витягували автівку з-під асфальту [ Редактировать ]
Витягали автівку з-під асфальту і в індійському Мумбаї. Машина 12 годин пробула під землею, доки організували рятувальну операцію.
Запаркована на стоянці, вона провалилася в карстову вирву, яка раптово утворилася в асфальті. Інцидент стався на очах у власника, його діти встигли зафіксувати цей момент на відео.
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