На Дніпропетровщині медики борються за життя трирічної дівчинки. Побитою, частково паралізованою і з проламаним черепом - дитину від матері забрала швидка. Це сталося в селі Шульгівка.

Медики не виключають, що від завданих травм малеча може отримати інвалідність. У якому стані дитина зараз - дізнавалася Олена Мендалюк.

Уже четверту добу лікарі-реаніматологи борються за життя дитини. Маленькій пацієнтці навіть довелося робити трепанацію черепа. За словами медиків, дівчинку привезли ледь живою.

Володимир Агафонов, завідувач відділення дитячої нейрохірургії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Доставлена вона з судомами та паралізованими кінцівками. Була проведена КТ головного мозку, зроблена трепанація черепа, видалена садуральна гематома. Так, картина, яка є на теперішній час - велика вірогідність того, що вона буде інвалідом.

За час, доки дівчинка в лікарні, батьки жодного разу не навідувалися до неї, - кажуть медики.

Родина мешкає в селі Шульгівка. "Швидка" забирала дівчинку ось з цього будинку. Вдома ми нікого не застали.

Сусіди розповідають, матір з дитиною тут живе лише кілька місяців. На вулиці їх бачили вкрай рідко. А в день трагедії дитячого плачу не чули.

Наталія, жителька села Шульгівка:

Я была удивлена, что девочка, - не знаю, сколько ей лет, - она должна была хотя бы играться там. Но мы не слышали дите вообще!

Молоду родину знає пан Олександр. Розповідає, батькам років по 25. Жінка доглядала дитину, а чоловік не мав постійної роботи і весь час шукав, де підзаробити. Про те, що дівчинку ледь живою забрали від матері, - Олександр знає. Втім, що могло статися - й гадки не має.

Олександр, житель села Шульгівка:

Сорваться она не могла, Она ж в детском доме воспитывалась, а там уже так. Она вообще не пъет не курит, ничего не употребляет, наркотики тем более. А там пускай следствие разбирается.

Показово, що на обліку в соцслужб родина не була. А щодо цього інциденту, в поліції таки відкрили кримінальне провадження - за умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Ми допитали матір та біологічного батька дитини, який не проживає разом з дитиною. Зараз тривають слідчі дії.

Де саме зараз перебуває мама дівчинки - нашій знімальній групі з'ясувати не вдалося. Після розмови з поліцією вона просто зникла. У разі, якщо доведуть, що саме вона жорстоко побила доньку, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Медики ж роблять усе можливе, щоб урятувати дівчинці життя. Її стан наразі стабільний, однак робити будь-які прогнози лікарі не беруться.