Настырность, упертость - хорошие черты при достижении важной цели. Но в обычном общении с людьми это не всегда бывает хорошо, так как зачастую указывает на то, что человек не гибкий, не может подстроиться под обстоятельства. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый настырный.

Итак, на первом месте оказался Овен. Представители этого знака наделены сильной волей и решительностью, которые помогают им двигаться в заданном направлении. Свернуть их с этой дороги непросто, даже если впереди явно появились непреодолимые препятствие.

Надо очень постараться, чтобы Овны смогли изменить свою траекторию. Это удается не всегда.

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