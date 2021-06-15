​В американском городе Роктон, штат Иллинойс, второй день горит химический завод компании Chemtool. Возгорание началось в понедельник, 14 июня, и быстро охватило все предприятие.

Местные телеканалы сообщают, что перед пожаром на заводе были слышны взрывы. Еще до распоряжения властей оттуда успели эвакуировать всех работников (около 70 человек), поэтому обошлось без жертв.

Огонь охватил склады с химической продукцией и горюче-смазочными материалами. Хотя в ликвидации пожара участвуют 150 сотрудников спасательных служб, потушить огонь не удается. Власти допускают, что придется ждать несколько дней, пока все не выгорит самостоятельно.

At least one firefighter was injured when a fire broke out at a chemical plant in Rockton, Illinois, and forced the evacuation of businesses and a middle school.



Some neighbors reported hearing small explosions as the fire ripped through the facility. pic.twitter.com/sBfxzyfo8x — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 14, 2021

Спасатели опасаются, что тушение водой приведет к тому, что в реку Рок попадет отравленная вода с Chem Tool, что грозит экологической катастрофой.

Сейчас задача спасателей заключается в том, чтобы локализовать пожар, не дать ему вырваться за пределы химзавода и перебраться на жилые дома.

В небо поднимаются клубы черного ядовитого дыма. Власти заверяют, что горящий завод не представляет опасности для жителей Роктона, однко чтобы не рисковать здоровьем людей, идет эвакуация людей, которые проживают в радиусе одной мили (1,6 км) от фабрики.

Компания Chemtool является крупнейшим производителем различных видов смазки в США. В Роктоне находится не только завод, но и штаб-квартира компании, и главная исследовательская лаборатория.

Напомним, что 14 июня прогремел мощный взрыв на АЗС в российском Новосибирске. Пострадали около 30 человек.