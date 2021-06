​В американском городе Роктон, штат Иллинойс, второй день горит химический завод компании Chemtool. Возгорание началось в понедельник, 14 июня, и быстро охватило все предприятие.

Местные телеканалы сообщают, что перед пожаром на заводе были слышны взрывы. Еще до распоряжения властей оттуда успели эвакуировать всех работников (около 70 человек), поэтому обошлось без жертв.

Огонь охватил склады с химической продукцией и горюче-смазочными материалами. Хотя в ликвидации пожара участвуют 150 сотрудников спасательных служб, потушить огонь не удается. Власти допускают, что придется ждать несколько дней, пока все не выгорит самостоятельно.

At least one firefighter was injured when a fire broke out at a chemical plant in Rockton, Illinois, and forced the evacuation of businesses and a middle school.



Some neighbors reported hearing small explosions as the fire ripped through the facility. pic.twitter.com/sBfxzyfo8x