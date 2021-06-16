В Украине запретили фиксацию судебного процесса [ Редактировать ]
В среду, 16 июня, в Украине вступили в силу изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей". Фиксацию судебного процесса по делам по предоставлению разрешения на разведывательные мероприятия запретили. Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он запретил фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
В законе также прописано, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведдеятельности.
Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.
Ранее сообщалось, что Зеленский ветировал закон о тюрьме за ложь в декларациях.
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