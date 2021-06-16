Україна готує потужну програму на 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу співголів Організаційного комітету з питань розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Зокрема 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Разом з Меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планують відкрити музейно-меморіальний об'єкт "Курган", всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року, Єрмак повідомив, що перша черга комплексу буде готова вже цього року.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України: