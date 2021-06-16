Джо Байден прокоментував зустріч з президентом Росії [ Редактировать ]
Повертаємося до головної новини цього дня. Джо Байден, після розмови з Володимиром Путіним, вийшов до журналістів. Американський президент позитивно оцінив зустріч. Каже, зробив те, для чого приїхав у Женеву: співрозмовники окреслили поле для спільної роботи, поспілкувались особисто й визначили пріоритети та цінності обох країн.
Сторони домовилися продовжити обговорення порушених тем на дипломатичному рівні, а це - кібербезпека, права людини, гуманітарна криза в Сирії, ядерна програма Ірану та, звісно, територіальна цілісність України.
Джо Байден, Президент США:
Я і президент Путін маємо величезні можливості, щоби керувати та регулювати відносини між нашими країнами. Вони водночас мають бути стабільними та передбачуваними. Так, ми можемо співпрацювати в тих сферах, де наші інтереси поєднуються. Однак є і те, де ми маємо відмінності. І це Путін чітко розуміє, чому я так кажу та що я кажу. Я також наголосив, що Сполучені Штати непохитно підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
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