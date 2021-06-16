Повертаємося до головної новини цього дня. Джо Байден, після розмови з Володимиром Путіним, вийшов до журналістів. Американський президент позитивно оцінив зустріч. Каже, зробив те, для чого приїхав у Женеву: співрозмовники окреслили поле для спільної роботи, поспілкувались особисто й визначили пріоритети та цінності обох країн.

Сторони домовилися продовжити обговорення порушених тем на дипломатичному рівні, а це - кібербезпека, права людини, гуманітарна криза в Сирії, ядерна програма Ірану та, звісно, територіальна цілісність України.

Джо Байден, Президент США: